Марсело о Винисиусе: считаю, ему стоит быть поспокойнее

Бывший защитник мадридского "Реала" Марсело поделился своим мнением о том, на чем должен сосредоточиться форвард клуба Винисиус Жуниор. В интервью на подкасте "Under The Goalposts", который ведет легендарный голкипер Икер Касильяс, Марсело дал совет своему соотечественнику - обратить всё внимание на футбол и собственную игру на поле, а не пытаться кому-то что-то доказывать словами. По его мнению, важно позволить окружающим обсуждать тебя, а самому сохранять спокойствие.

"Винисиус сейчас обладает отличным футбольным интеллектом и прекрасно двигает мяч, это не вызывает сомнений. Но что происходит вне поля? Не могу назвать себя советчиком, но знаю, насколько сложно быть в центре внимания, когда играешь за Реал. Каждый из нас, кто прошёл через этот клуб, сталкивался с этим давлением и постоянными разговорами вокруг.

Сейчас ситуация у Винисиуса немного запутанная и непростая. Постоянные диалоги с журналистами, тренерами, всевозможные обсуждения — всё это может только усложнить жизнь футболиста. Думаю, ему стоит меньше реагировать на внешние раздражители, молчать, много работать, сконцентрироваться на тренировках, продолжать забивать голы и доказывать всё делом, а не словами. Пусть остальные обсуждают, а он должен держать спокойствие и делать то, что делает лучше всего — играть в футбол", - приводит слова Марсело издание Yahoo Sports.