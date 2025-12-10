Гарет Бэйл поддержал Сон Хын Мина, пожелав ему успехов в «Лос-Анджелесе»

Дата публикации: 10-12-2025 11:51

Экс-футболист мадридского "Реала" Гарет Бэйл обратился к нападающему клуба "Лос-Анджелес" Сон Хын Мину с тёплыми словами поддержки и пожеланиями удачи на новом этапе его карьеры. Напомним, южнокорейский нападающий присоединился к команде из Лос-Анджелеса летом 2025 года. Для самого Бэйла американский клуб стал последней командой в профессиональной карьере - он выступал за "Лос-Анджелес" в сезоне 2022/2023 и завершил после этого карьеру игрока.

Кроме того, Бэйл отметил значительный вклад Сона в успехи "Тоттенхэм Хотспур", где тот играл на протяжении десяти лет с 2015 по 2025 год. За это время форвард провёл в составе лондонского клуба 454 официальных матча, забив 173 гола и сделав 101 результативную передачу. Последним матчем Сона в составе "шпор" стал финал Лиги Европы сезона 2024/2025, в котором "Тоттенхэм" одержал минимальную победу над "Манчестер Юнайтед" - 1:0, и завоевал долгожданный трофей.

"Привет, Сонни! От всей души поздравляю тебя с невероятно успешным периодом в "Тоттенхэме". Очень немногие футболисты уходят из клуба, забрав с собой трофей после последней игры. Ты - настоящая легенда для болельщиков здесь. Наслаждайся этим моментом и всеми овациями, которые звучат в твою честь. Искренне желаю удачи уже в моей бывшей команде в Лос-Анджелесе и верю, что сможешь добавить ещё один титул к своим достижениям," - сказал Бэйл в опубликованном в соцсетях "Тоттенхэма" видеоролике.