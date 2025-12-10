Забарный не отказывался выходить на поле с Сафоновым в игре против «Ренна»

Дата публикации: 10-12-2025 11:52

Защитник "ПСЖ" Илья Забарный на самом деле не отказывался играть вместе с Матвеем Сафоновым в матче 15-го тура Лиги 1 против "Ренна", который завершился крупной победой «ПСЖ» со счетом 5:0. Об этом информирует авторитетное издание Le Parisien, подчеркивая, что в самом парижском клубе очень резко отреагировали на появившиеся слухи о якобы имевшем место нежелании украинца выходить на поле вместе с российским футболистом. В клубе отметили - подобные домыслы не имеют под собой никакой почвы и не соответствуют действительности.

Напомним, Илья Забарный присоединился к "ПСЖ" летом предыдущего года, перейдя в стан французского гранда из англйиского "Борнмута" и уже успел провести ряд матчей за новую команду. Матвей Сафонов стал игроком парижан с 2024 года, и игра с "Ренном" стала для него дебютной в текущем сезоне. Оба футболиста получили шанс проявить себя в одном матче, что опровергло любые домыслы о возможном конфликте между ними.

Стоит добавить, что ещё до официального перехода Забарного в "ПСЖ" в прессе появлялись публикации с предположениями, что присутствие Сафонова в команде может создать трудности для молодого защитника. Однако клубная атмосфера и профессионализм обоих игроков показали - эти опасения были напрасны.