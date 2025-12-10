Пеп Гвардиола поделился мнением перед матчем с мадридским «Реалом»

Дата публикации: 10-12-2025 11:49

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским "Реалом" в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Поединок состоится уже сегодня, 10 декабря, на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу" в испанской столице, а стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Гвардиола отметил, что в нынешнем составе нет ряда знаковых футболистов прошлых лет - таких как Кевин Де Брёйне, Кайл Уокер, Илкай Гюндоган и Джон Стоунз. Эти игроки внесли значительный вклад в успехи "Сити" в последнее десятилетие, но сейчас их заменить должны молодые спортсмены, полные амбиций.

По мнению наставника "горожан", для новых игроков этот матч - отличный шанс проявить себя, получить уникальный опыт и показать, что они способны повторить достижения предшественников. "Бернабеу - хорошее место, чтобы проявить себя и показать, чего вы стоите как команда", - подчеркнул Гвардиола, чьи слова приводит пресс-служба "Манчестер Сити" в социальной сети X.

Матч между "Манчестер Сити" и "Реалом" привлекает внимание всех поклонников футбола и обещает быть интересным и насыщенным благодаря высокому уровню соперничества и мотивированности обеих команд.