Тьерри Анри рассказал, почему Мохамед Салах ошибался, критикуя Арне Слота

Дата публикации: 10-12-2025 11:50

Бывший нападающий Арсенала, Барселоны и сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением по поводу резонансной ситуации, сложившейся вокруг одного из лидеров Ливерпуля, Мохамеда Салаха. Ранее египетский вингер публично обвинил главного тренера красных, Арне Слота, в неуважении к себе. После этого конфликта Салах не принял участия в поединке Лиги чемпионов против Интера, в котором команда из Ливерпуля одержала минимальную победу со счетом 1:0.

Анри подчеркнул, что, выступая за клуб, футболисту важно на первом месте ставить интересы своей команды. - Когда ты играешь за клуб, твой долг - защищать его, несмотря ни на что. Неважно, что происходит внутри коллектива, всегда надо стоять на стороне партнёров, тренерского штаба и всего персонала. Конечно, бывают моменты, когда ты чувствуешь злость, разочарование или несогласие с какими-то решениями. Это часть футбольной жизни. Однако выносить внутренние конфликты на всеобщее обсуждение - особенно в тот период, когда клуб переживает не лучшие времена - недопустимо, - сказал Анри в видео, опубликованном в социальных сетях.

Он добавил, что зрелость игрока проявляется в умении решать спорные ситуации внутри коллектива, не вынося споры на публику, чтобы не навредить команде и не создавать дополнительное напряжение вокруг клуба.