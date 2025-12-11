«Бенфика» нанесла «Наполи» сухое поражение в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 11-12-2025 01:58

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026, в котором встретились португальская "Бенфика" и итальянский "Наполи". Игра проходила на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне, где победу одержали хозяева поля. Итоговый счет встречи - 2:0 в пользу португальского клуба. Первый гол уже на 20-й минуте забил полузащитник "Бенфики" Ричард Риос, эффективно реализовав момент у ворот соперника и порадовав болельщиков хозяйской команды. Во втором тайме, на 49-й минуте, еще один полузащитник - Леандро Баррейро - удвоил преимущество "Бенфики", усилив позиции команды в этом розыгрыше Лиги чемпионов и установив окончательный результат поединка - 2:0.

Следующий, 7-й тур для "Бенфики" будет выездным: 21 января португальцы сыграют с туринским "Ювентусом". В это же время неаполитанский "Наполи" встретится с датским "Копенгагеном" - их матч назначен на 20 января и также пройдет на выезде для итальянского клуба. Болельщиков обеих команд ждет напряженное продолжение борьбы на европейской арене.

После 6 сыгранных туров "Бенфика" занимает 25-е место в турнирной таблице общего этапа, имея в активе шесть очков. "Наполи" с семью очками располагается на 23-й позиции. Оба коллектива сохраняют шансы для улучшения результатов и выхода в следующий этап розыгрыша престижного турнира.