«Фиорентина» одолела киевское «Динамо» в пятом туре Лиги конференций

Дата публикации: 12-12-2025 00:32

В матче 4-го тура группового этапа Лиги конференций встречались итальянская "Фиорентина" и киевское "Динамо". Игра прошла на арене "Артемио Франки" во Флоренции, где хозяева принимали украинский клуб. Главным судьёй встречи выступил Милош Миланович из Сербии. В напряжённой борьбе "Фиорентина" одержала победу с минимальным перевесом - итоговый счёт оказался 2:1 в пользу команды из Италии.

Счёт был открыт уже на 18-й минуте благодаря точному удару нападающего "Фиорентины" Мойзе Кина, который воспользовался ошибкой обороны соперника. После перерыва, на 55-й минуте, полузащитник "Динамо" Николай Михайленко сравнял счёт, подарив украинским болельщикам надежду на благоприятный исход. Однако на 74-й минуте нападающий хозяев Альберт Гудмундссон забил важнейший гол, который стал решающим в этом противостоянии.

После пяти туров общего этапа Лиги конференций "Фиорентина" занимает место в середине турнирной таблицы, имея в копилке девять очков. В то же время "Динамо" находится в нижней части таблицы с тремя набранными очками, что осложняет их положение и борьбу за выход в плей-офф турнира.