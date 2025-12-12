Бензема: игрокам «Реала» важно помнить, что нужно играть на команду

Дата публикации: 12-12-2025 00:28

Бывший нападающий мадридского "Реала", обладатель "Золотого мяча" 2022 года Карим Бензема высказался о том, какой путь к успеху должен выбрать клуб с обилием звёздных игроков. Футболист убеждён, что для достижения самых высоких результатов каждый участник коллектива должен помнить о командных интересах и уметь принимать роль других игроков.

“Хаби Алонсо сейчас находится в такой ситуации, когда у него в распоряжении исключительно сильные футболисты, и ему необходимо доверять им, выпускает на поле лучших. Это довольно непросто, ведь каждый игрок обладает своим эго. Звёздные футболисты должны напоминать себе, что вклад в команду может внести каждый, и, что ещё важнее - необходимо постоянно общаться друг с другом”, - считает Бензема.

По мнению французского форварда, трудности в команде возникают тогда, когда кто-то не может смириться с ролью и фактами - например, что другой нападающий забивает больше голов. В коллективе, полном звёзд, таких ситуаций не избежать, однако очень важно признавать достижения партнёров и не поддаваться зависти. “Если кто-то играет лучше тебя, это нужно принять. Ведь даже самый результативный игрок всё ещё зависит от поддержки команды и не способен выигрывать матчи в одиночку,” - приводит слова Бензема издание Madrid Universal со ссылкой на L'Équipe на своей странице в соцсети X.