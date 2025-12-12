«Манчестер Юнайтед» вручил Канчельскису реплику футболки образца 1993 года

Дата публикации: 12-12-2025 00:31

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" разместила на своей странице в социальной сети X видео, на котором клуб преподнес бывшему полузащитнику "красных дьяволов" Андрею Канчельскису копию легендарной футболки 1993 года. Такой трогательный жест стал символом признания заслуг российского игрока, который оставил заметный след в истории команды из Манчестера.

Получив памятный подарок, Канчельскис отметил: "Спасибо большое. Это здорово, великолепно. Очень хорошие воспоминания! Могу сказать, что это было великое время, ведь именно тогда я приехал в Англию, выиграл свои первые трофеи с 'Манчестер Юнайтед' - чемпионат Англии, Кубок лиги, Кубок Англии. Я играл в отличной команде, с очень, очень качественными футболистами. Я не раз говорил, что каждое имя в 'МЮ' - это большое имя. Для меня это превосходное время".

Напомним, что российский полузащитник защищал цвета "Манчестер Юнайтед" с 1991 по 1995 год. За это время Канчельскис дважды становился чемпионом Англии, выигрывал национальный Кубок и другие трофеи, а также запомнился болельщикам своей скоростью, динамичной игрой и яркими выступлениями на поле, внеся весомый вклад в успехи манкунианского клуба в начале 90-х годов.