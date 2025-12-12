Глава МЛС Гарбер о возможном переходе Салаха: будем рады принять его в нашей лиге

Дата публикации: 12-12-2025 00:27

Руководитель североамериканской футбольной лиги МЛС Дон Гарбер поделился своим мнением о вероятном переходе известного нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в чемпионат США. По словам Гарбера, МЛС с удовольствием примет египетскую звезду в любом из своих клубов, если тот решит сменить команду.

«Если Салах когда-нибудь захочет попробовать себя в МЛС, мы будем только рады видеть такого футболиста у нас. Я бы порекомендовал ему пообщаться с Лео Месси или Томасом Мюллером, чтобы узнать из первых уст, насколько комфортно и интересно играть в нашем чемпионате, а также насколько они довольны своим выбором. Я слышал разные слухи о будущем Салаха, но мы в лиге очень уважаем действующие контракты игроков - это один из главных принципов американского спортивного бизнеса. На данный момент у Мохамеда есть контракт с «Ливерпулем», клубом, который нам хорошо известен и который мы очень уважаем. Это действительно великолепная команда,» - прокомментировал Гарбер в интервью для Goal.

В последние недели Салах сталкивается с трудностями в своём английском клубе. 33-летний нападающий несколько раз начинал матчи на скамейке запасных, а после напряжённой ничьей с «Лидсом» (3:3) публично высказал недовольство действиями клуба и новым главным тренером Арне Слотом. Впоследствии Салах не попал в заявку на матч Лиги чемпионов УЕФА против «Интера», который закончился победой мерсисайдцев со счётом 1:0.

Ранее в различных СМИ появлялась информация о возможном переезде египтянина в такие клубы, как «Сан-Диего» или «Чикаго Файр» из МЛС. В случае осуществления такого трансфера, появление Салаха в лиге наверняка вызовет большой интерес со стороны болельщиков и повысит престиж МЛС на международной арене. Пока же будущее нападающего остаётся предметом спекуляций, а фанаты с нетерпением ждут окончательного решения звезды.