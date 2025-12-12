02:13 ()
Сборная Украины выбрала стадион для домашних матчей плей-офф квалификации ЧМ-2026

Дата публикации: 12-12-2025 00:30

 

Украинская ассоциация футбола (УАФ) определилась с локацией для проведения плей-офф матчей национальной сборной в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года - они пройдут на территории Испании.

Полуфинальный поединок против сборной Швеции Украина сыграет в Валенсии на стадионе клуба "Леванте". Эта современная футбольная арена вмещает 26 354 зрителя и отлично подходит для международных встреч. В случае успеха в матче со шведами украинская команда останется на той же арене и встретится там с победителем другой полуфинальной пары Польша - Албания. На кону будут стоять путёвки в финальную часть ЧМ-2026.

Ранее для домашних матчей сборная Украины выбирала поля стадионов Польши. Однако в нынешних условиях, поскольку возможен финал с командой Польши и чтобы не возникло ситуации, когда формально домашний матч стал бы фактически выездным, украинская ассоциация решила выбрать нейтральное поле в другой стране. Подобное решение позволит команде сохранить частичное преимущество своего поля и обеспечить поддержку болельщиков.

Игры состоятся 26 и 31 марта 2026 года. В отборочной группе D европейской квалификации сборная Украины заняла вторую строчку, набрав 10 очков, что позволило пройти в стадию плей-офф.

