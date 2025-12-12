«Интер Майами» приобрёл Родриго Де Пауля у мадридского «Атлетико»

Дата публикации: 12-12-2025 00:28

Футбольный клуб "Интер Майами" официально объявил о завершении сделки по выкупу контракта полузащитника Родриго Де Пауля у испанского "Атлетико" Мадрид. После активации опции выкупа руководство клуба согласовало с аргентинским полузащитником новый долгосрочный контракт, который будет действовать до 2029 года. Напомним, Де Пауль перешёл в "Интер Майами" в июле 2025 года на правах аренды и в этом сезоне стал ключевым игроком команды.

Благодаря успешному выступлению в составе клуба из Майами, Де Пауль завоевал доверие главного тренера и болельщиков. В финальном матче плей-офф МЛС 2025 года, состоявшемся против "Ванкувер Уайткэпс", аргентинец отметился забитым мячом, который стал решающим в борьбе за трофей. Благодаря этому голу, "Интер Майами" смог впервые в своей истории выиграть главный трофей сезона.

По информации Transfermarkt, трансферная стоимость Родриго Де Пауля на данный момент оценивается в 20 миллионов евро. Ожидается, что аргентинский полузащитник станет одной из центральных фигур в составе "Интер Майами" на ближайшие годы, укрепив среднюю линию и добавив команде новый уровень мастерства и опыта.