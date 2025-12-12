«Шахтёр» одолел «Хамрун Спартанс» в матче 5-го тура Лиги конференций

Дата публикации: 12-12-2025 02:55

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги конференций, где встретились Хамрун Спартанс и Шахтёр. Встреча прошла на стадионе Та-Кали в городе Та-Кали, Мальта. Гостевая команда одержала победу, переиграв соперников со счетом 2:0 и серьезно улучшив свои позиции в турнирной таблице.

Открыть счет в этой игре удалось форварду украинского клуба Луке Мейреллесу, который отличился на 61-й минуте после удачной атаки. Уже буквально через три минуты полузащитник Шахтёра Исаке развил преимущество своего клуба, забив второй гол и тем самым установив окончательный результат встречи - 2:0 в пользу украинской команды. Оборона Хамрун Спартанс не смогла сдержать напор соперников, и спасти матч им так и не удалось.

После этого тура Шахтёр укрепил свои позиции и поднялся на второе место в общем зачете Лиги конференций, имея в активе 12 очков после пяти игр. В свою очередь, Хамрун Спартанс продолжает борьбу, но с тремя очками занимает пока лишь 32-е место. Такой исход серьезно ухудшил шансы мальтийской команды на выход в следующий этап.

Следующие матчи обещают быть не менее напряженными, ведь борьба за позиции в турнирной таблице Лиги конференций становится все более острой.