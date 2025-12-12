«Кристал Пэлас» устроил разгром «Шелбурну» в пятом туре Лиги конференций

Дата публикации: 12-12-2025 02:57

В рамках 5-го тура общего этапа Лиги конференций состоялся матч между командами "Шелбурн" и "Кристал Пэлас". Встреча принимал стадион "Таллахт", расположенный в Дублине, Ирландия. Итоговый результат матча - уверенная победа гостей со счётом 3:0 в пользу "Кристал Пэлас".

С первых минут команда из Лондона выглядела активнее. Уже на 11-й минуте полузащитник Крисантус Уче распечатал ворота соперника, открыв счёт в поединке. Спустя 14 минут нападающий "Кристал Пэлас" Эдди Нкетиа укрепил лидерство своей команды, забив второй гол. На 37-й минуте отрыв увеличил форвард Йереми Пино, сделав счёт крупным и фактически сняв все вопросы о победителе этой встречи.

После завершения 5-го тура "Кристал Пэлас" набрал девять очков и занимает девятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций. В свою очередь, "Шелбурн" с одним набранным очком расположился на 34-й строчке. Впереди обе команды ждёт продолжение борьбы за улучшение своих позиций и возможность пройти дальше по турнирной сетке.