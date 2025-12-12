«Астон Вилла» победила «Базель» и одержала третью победу подряд в Лиге Европы

Дата публикации: 12-12-2025 02:57

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы сезона 2025/2026, в котором встретились "Базель" и "Астон Вилла". Игра проходила на стадионе "Санкт-Якоб Парк" в Базеле и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

На старте матча счет открыл полузащитник английской команды Эванн Гессан, поразив ворота соперника. Тем не менее на 34-й минуте защитник "Базеля" Флавиус Данилюк сравнял счет, восстановив паритет в поединке. Во втором тайме, уже на 53-й минуте, полузащитник Юри Тилеманс вывел "Астон Виллу" вперед, забив решающий гол, который обеспечил команде из Англии итоговую победу.

Это уже третья подряд победа коллектива Унаи Эмери в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, что свидетельствует о хорошей форме и настрое игроков "Астон Виллы". После шести сыгранных матчей общего этапа турнира английский клуб набрал 15 очков и занимает третью строчку в таблице. В свою очередь швейцарский "Базель" заработал шесть очков и располагается на 26-й позиции.

Таким образом, "Астон Вилла" сохраняет шансы на выход в следующий раунд соревнований, укрепляя свои позиции в еврокубке, а "Базель" продолжает борьбу за улучшение турнирного положения в оставшихся матчах.