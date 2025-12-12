07:57 ()
«Рома» разгромила «Селтик» в 6-м туре Лиги Европы

Дата публикации: 12-12-2025 02:56

 

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы состоялась встреча между командами "Селтик" и "Рома". Поединок принимал стадион "Селтик Парк", расположенный в Глазго, Шотландия. Главным арбитром матча назначили румынского судью Иштвана Ковача. Итоговая победа осталась за гостевой командой, которая смогла одержать уверенную победу со счётом 3-0.

Уже на шестой минуте поединка зрителей ждал неприятный для хозяев эпизод – автогол записал на свой счёт защитник "Селтика" Лиам Скэйлз, тем самым подарив сопернику раннее преимущество. На 36-й минуте нападающий "Ромы" Эван Фергюсон удвоил преимущество своей команды, реализовав одну из опасных атак. В компенсированное к первому тайму время этот же футболист оформил дубль, забив свой второй мяч в игре. Во втором тайме обе команды старались создавать моменты, однако ни одной из них не удалось отличиться – счёт остался неизменным до финального свистка.

По итогам шести туров общего этапа Лиги Европы "Селтик" имеет в своём активе 7 очков, занимая место в середине турнирной таблицы. "Рома" же располагается среди лидеров группы, набрав 12 очков, и имеет отличные шансы на выход в следующий этап турнира.

