«Арсенал» крупно обыграл «Брюгге» в шестом туре Лиги чемпионов

Дата публикации: 11-12-2025 01:58

Состоялся матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретились Брюгге и Арсенал. Лондонский клуб уверенно обыграл соперника со счетом 3:0. Игра прошла на стадионе Ян Брейдель в Брюгге (Бельгия), а главным арбитром встречи был Свен Яблонски из Германии.

Активно начавший матч Арсенал быстро захватил инициативу. На 25-й минуте полузащитник гостей Нони Мадуэке открыл счет, воплотив в гол отличную передачу партнера. Во втором тайме, уже на 47-й минуте, Мадуэке снова отличился, удвоив преимущество своей команды и оформив красивый дубль. Спустя всего девять минут после этого, нападающий Арсенала Габриэл Мартинелли забил третий мяч, доведя итог встречи до разгромного для хозяев поля.

После этого результата Брюгге, имея всего четыре очка, занимает 31-е место в сводной таблице Лиги чемпионов, а Арсенал с 18 очками единолично лидирует и претендует на выход в плей-офф с первого места.

В следующем туре Брюгге 20 января встретится в гостях с Кайратом, а Арсенал в тот же день проведет выездной матч против Интера. Поклонников футбола ждут новые интересные противостояния и борьба за выход в следующий этап турнира.