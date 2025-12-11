ПСЖ и «Атлетик» разошлись миром в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 11-12-2025 02:00

Прошел матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025-2026, в котором встретились "Атлетик" из Бильбао и французский "ПСЖ". Матч проходил на арене "Сан-Мамес Баррия" в Бильбао, где хозяева принимали грозного соперника из Парижа. В качестве главного судьи встречи выступал немецкий арбитр Даниэль Зиберт. Игра выдалась напряженной, однако голов болельщики так и не увидели - встреча завершилась нулевой ничьей 0:0.

Российский вратарь парижской команды Матвей Сафонов провел всю игру с первых минут и сохранил свои ворота в неприкосновенности, отличившись надежной игрой на последнем рубеже. Украинский защитник "ПСЖ" Илья Забарный начал матч на скамейке запасных, но после перерыва вышел на поле и помог укрепить оборону гостей.

В следующем, 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов, "ПСЖ" отправится в гости к португальскому "Спортингу" - этот матч состоится во вторник, 20 января. В свою очередь, "Атлетик" днем позже проведет выездную встречу с итальянской "Аталантой". Ожидаются интересные и упорные поединки, которые могут внести серьезные коррективы в турнирную таблицу.