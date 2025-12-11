«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в 6-м туре Лиги чемпионов

Дата публикации: 11-12-2025 02:01

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026 на поле встретились мадридский "Реал" и английский "Манчестер Сити". Матч прошёл на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершился победой гостей со счётом 2:1. Главным судьёй этого противостояния был француз Клеман Тюрпен.

Первый мяч в игре забил Родриго Гоэс на 28-й минуте, тем самым выведя "сливочных" вперёд и порадовав болельщиков хозяев. Однако уже на 36-й минуте англичане восстановили равновесие после точного удара Нико О'Райли. Незадолго до перерыва, на 43-й минуте, Эрлинг Холанд уверенно реализовал пенальти и вывел "Манчестер Сити" вперёд, обеспечив своей команде победное преимущество.

По итогам этого поединка "Реал" набирает 12 очков и располагается на седьмом месте в общей таблице Лиги чемпионов, в то время как "Манчестер Сити" с 13 баллами поднялся на четвёртую строчку и укрепил свои позиции в борьбе за выход из группы.

Напомним, что финал главного клубного турнира Европы в нынешнем сезоне пройдёт на арене "Пушкаш Арена" в Будапеште. Решающий матч за трофей намечен на 30 мая 2026 года и обещает быть захватывающим событием для всех поклонников футбола.