Жозе Моуринью провёл свой 150-й матч в Лиге чемпионов

Дата публикации: 11-12-2025 02:02

Сейчас проходит матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и «Наполи». На данный момент счёт 2:0 в пользу «орлов». Эта встреча стала знаковой для главного тренера португальской команды Жозе Моуринью - она стала для него уже 150-й в истории его выступлений в Лиге чемпионов. Об этом сообщается в официальном аккаунте турнира в социальной сети X.

За свою долгую и насыщенную карьеру Моуринью тренировал такие команды, как «Фенербахче», «Рома», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», а также «Лейрию» и «Бенфику». Португальский тренер известен как один из самых титулованных специалистов современности. Среди его многочисленных достижений - победы в чемпионатах разных стран, национальных Кубках и Суперкубках, а также два триумфа в Лиге чемпионов, когда он возглавлял «Порту» и «Интер». Кроме клубных трофеев, Моуринью удостаивался многих личных наград, включая звания лучшего тренера года по версии УЕФА и ФИФА. Его выдающаяся тренерская карьера продолжает вдохновлять поклонников футбола по всему миру.