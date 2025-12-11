Матвей Сафонов во второй раз подряд сыграл «на ноль» за ПСЖ в нынешнем сезоне

Дата публикации: 11-12-2025 02:03

Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вновь отличился уверенной игрой в воротах - он второй раз подряд завершил матч без пропущенных мячей в сезоне-2025/2026. В 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА голкипер вышел в стартовом составе парижского клуба на игру против "Атлетика" из Бильбао. Встреча завершилась вничью - 0:0, а Сафонов провёл на поле все 90 минут и ни разу не позволил сопернику отличиться.

Примечательно, что и в прошлой игре чемпионата Франции, в рамках 15-го тура Лиги 1, Сафонов также сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. В том матче "ПСЖ" одержал уверенную и крупную победу над "Ренном" с разгромным счётом 5:0, а российский вратарь вновь был одним из лучших на поле, уверенно действуя на линии ворот и часто выручая свою команду.

На данный момент в активе Матвея Сафонова два проведённых матча и 180 сыгранных минут за "Пари Сен-Жермен" в нынешнем сезоне-2025/2026. Стоит отметить, что главный голкипер парижан Люка Шевалье по-прежнему восстанавливается после полученной травмы, и российский футболист уверенно пользуется предоставленным шансом проявить свои лучшие качества, закрепившись в основе клуба.