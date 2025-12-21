«Ювентус» одержал домашнюю победу над «Ромой» в 16-м туре Серии А

Дата публикации: 21-12-2025 01:55

В рамках 16-го тура итальянского чемпионата Серии А сезона 2025/2026 состоялся захватывающий поединок между командами Ювентус и Рома. Встреча проходила на домашней арене туринцев - стадионе Альянц в Турине. Главным судьей этого матча был Симоне Содза. К радости болельщиков Ювентуса, хозяева поля одержали победу с минимальным преимуществом в счете - итоговый результат 2:1.

Первый гол в данной встрече был забит на 44-й минуте - отличился нападающий Ювентуса Шику Консейсау, который реализовал отличный момент перед самым перерывом и вывел свою команду вперед. Во втором тайме, на 70-й минуте матча, преимущество туринцев увеличил Луа Опенда, забив второй мяч в ворота соперников. Однако футболисты Ромы не сдались без боя - уже на 76-й минуте хавбек римлян Томмазо Бальданци поразил ворота Ювентуса, сократив отставание в счете.

На данный момент после 16 сыгранных туров Ювентус располагается на пятой строчке турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 29 набранных очков. Команда отстает от Интера, лидера чемпионата, на четыре очка, при том что у миланцев есть еще одна игра в запасе. Что касается Ромы, коллектив с 30 очками занимает четвертую позицию, всего на одно очко опережая Ювентус.

Уже в следующем туре туринцы проведут домашний матч против Пизы, который запланирован на 27 декабря, а римляне 29 декабря сыграют с Дженоа. Обе команды продолжат борьбу за место в первой четверке чемпионата, и болельщиков наверняка ждут интересные противостояния в следующих турах Серии А.