Названы основные фавориты в борьбе за подписание Бастони из «Интера»

Дата публикации: 24-12-2025 13:16

Стали известны ключевые клубы, претендующие на подписание защитника Интера Алессандро Бастони. По информации издания Quotidiano Sportivo, основная борьба за талантливого итальянца развернётся между Барселоной и Ливерпулем. Оба гранда рассчитывают усилить свои оборонительные ряды, рассматривая Бастони в качестве приоритетной трансферной цели.

Сообщается, что у 25-летнего защитника не получается найти взаимопонимание с руководством Интера по поводу нового контракта, который позволил бы остаться в клубе еще на несколько лет. Поэтому шансы на продление трудового соглашения с миланским клубом становятся всё менее вероятными. Вполне возможно, что нынешнее межсезонье станет для Бастони отправной точкой в новой главе его карьеры за пределами Италии.

В нынешней кампании Алессандро Бастони принял участие в двадцати матчах за Интер во всех турнирах, где уже сумел отличиться одним забитым мячом и отдать целых пять голевых передач. Действующий контракт игрока истекает летом 2028 года, а его рыночная стоимость, по сведениям портала Transfermarkt, оценивается в впечатляющие 80 миллионов евро. Таким образом, потенциальная сделка может стать одной из самых громких на ближайшем трансферном рынке.