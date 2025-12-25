Адриен Рабьо сопоставил уровень «Милана» с «Реалом» и «Барселоной»

Дата публикации: 25-12-2025 01:08

Полузащитник «Милана» Адриен Рабьо поделился впечатлениями о масштабе клуба и рассказал, что позволило ему по-настоящему осознать величие «Милана» и его богатую историю.

«Когда я был ребёнком, у меня была возможность оказаться в составе «Милана». Эта команда всегда была топовой, и каждый раз, когда возникала возможность связать себя с этим клубом, я был рад и вдохновлён. «Милан» действительно уникален, его знают во всех уголках планеты - это заметно, даже когда клуб играет в других странах, например, в Эр-Рияде. По известности «Милан» может сравниться с такими грандами как «Барселона» и «Реал». Это и есть показатель, насколько велик этот клуб и как богата его история.

Раньше, когда приезжал на «Сан-Сиро» с «Ювентусом», ещё не до конца осознавал масштабы «Милана». Сейчас, будучи частью команды, я постоянно вижу преданных фанатов везде - и дома, и на выезде. Благодаря этому я понял, что «Милан» значит для своих болельщиков и почему этот клуб уважает весь футбольный мир. Всё это позволяет в полной мере ощутить величие и уникальность «Милана»,» - цитирует Рабьо сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.