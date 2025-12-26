Салах столкнулся с критикой со стороны мусульманских фанатов из-за поздравления с Рождеством

Дата публикации: 26-12-2025 00:46

Нападающий Ливерпуля и сборной Египта Мохамед Салах оказался в центре обсуждения после публикации поздравления с Рождеством. Его пост в социальной сети Х, на котором футболист опубликовал фотографию своих дочерей на фоне украшенной рождественской ёлки с подписью "Счастливого Рождества", вызвал неоднозначные реакции среди подписчиков, особенно среди мусульманских болельщиков.

Некоторые фанаты выразили мнение, что Салах, исповедующий ислам, не должен поздравлять с католическим религиозным праздником. Они обвинили его в неуважении к традициям и собственной вере, подчеркивая, что его поведение может повлиять на молодое поколение мусульман, которые видят в нём пример для подражания.

"Мо Салах, я был твоим преданным болельщиком даже несмотря на свою любовь к Манчестер Сити. Ты всегда вдохновлял меня, но после такого поступка я разочарован и больше не могу считать тебя кумиром - ты разбил мне сердце," - поделился один из пользователей.

"Ты мусульманин - ты должен уважать свою культуру и вероисповедание. За тобой следят миллионы, и на тебя равняются многие молодые люди," - отметил другой комментатор.

"Брат, подумай о своем поступке: ты являешься мусульманином, и твои действия могут восприниматься как нечто нормальное, хотя это большой грех и не часть нашей религии," - добавили еще одни подписчики.

Однако в то же время пост Салаха вызвал волну поддержки от других пользователей - как мусульман, так и представителей разных религий. Большинство из них подчеркнули, что поступок футболиста несет в себе послание о толерантности, взаимоуважении и человечности. Некоторые болельщики призвали проявлять терпимость к различиям, отметив, что поздравление с праздником - это жест доброты и открытости. Споры вокруг этого поступка в очередной раз показали, насколько важно общественное мнение и как сильно оно может отличаться даже по простым, казалось бы, жестам.