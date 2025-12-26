Египет – Южная Африка. Прогноз на матч Кубка африканских наций 2025

Дата публикации: 26-12-2025 12:58

26 декабря на стадионе Стад Адрар состоится встреча второго тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в рамках которого встретятся национальные сборные Египта и ЮАР. Начало матча запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Команда Египта производила неплохое впечатление в текущем году. Она была одной из первых сборных, которые обеспечили себе участие в грядущем чемпионате мира, досрочно выиграв свою отборочную группу. В итоговой статистике квалификации у команды было восемь побед и две ничьи в десяти сыгранных матчах. Однако, несмотря на эти успехи, на Кубок Африканских Наций Египет отобраться не сумел — в марте команда проиграла нынешнему сопернику, сборной ЮАР. К тому же, в декабре египтяне провели неудачное выступление на Арабском Кубке, где после ничьих с Кувейтом и ОАЭ потерпели крупное поражение от Иордании со счетом 0:3.

Перед началом нынешнего турнира состав сборной Египта пополнился главными звездами, во главе с Мохамедом Салахом, который имел большой стимул показать себя качественно. В первом матче Кубка Африканских Наций против Зимбабве египтяне, возможно, немного недооценили противника. Уступив в первом тайме, команда сумела переломить ход встречи благодаря голам Мармуша и Салаха. Мохамед Салах забил победный мяч на 90+ минуте, оформив итоговую победу 2:1.

Что касается сборной ЮАР, то это команда достаточно продолжительное время находилась в тени лидеров африканского футбола и не демонстрировала выдающихся результатов. На отборочном этапе к чемпионату мира успех был не слишком впечатляющим. Впрочем, ЮАР повезло, что неожиданный лидер группы — сборная Бенина — был в последнем туре обыгран командой Нигерии. Это позволило ЮАР занять первое место в группе, одержав победу со счетом 3:0 над Руандой в последнем матче. Благодаря этому успеху, подопечные Уго Брооса получили право вернуться на чемпионат мира.

Для южноафриканской команды Кубок Африканских Наций стал важным этапом подготовки перед поездкой на мировой чемпионат в Северную Америку. Турнир начался удачно — в первом же матче ЮАР обыграла Анголу со счетом 2:1. Главным героем поединка стал Лайл Фостер из клуба «Бернли», который редко забивает в Англии, но в этом матче ассистировал Апполлису на открывающий гол и сам забил победный мяч.

Что касается статистики личных встреч между этими командами, то ранее в четырех первых матчах Египет одержал три победы при одном поражении. Однако позже ситуация изменилась — ЮАР взяла верх в четырех играх и добилась двух ничьих.

В плане прогноза букмекерские конторы отдают предпочтение сборной Египта. Тем не менее, на данном этапе кажется более разумным ставить на нейтральный исход с тоталом больше 2,0. Коэффициент на такой вариант составляет около 1,83, что делает эту ставку привлекательной для любителей риска и тех, кто ожидает яркое и результативное противостояние.