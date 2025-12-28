Довбик стремится перейти в знаменитый клуб, участвовавший в финале еврокубка

Дата публикации: 28-12-2025 00:58

Нападающий сборной Украины и итальянской «Ромы» Артем Довбик может в скором времени вернуться в чемпионат Испании.

Согласно информации из испанских источников, клуб «Бетис» проявляет активный интерес к украинскому форварду, рассматривая эту ситуацию как выгодный вариант на трансферном рынке.

В Риме не скрывают своего недовольства текущей формой Довбика. После успешного первого сезона, в котором он забил 17 мячей во всех турнирах, в нынешнем сезоне украинец отметился всего двумя голами и утратил стабильное место в стартовом составе. «Рома» рассматривает возможность его продажи, при этом стремится свести к минимуму финансовые потери.

«Бетис» предлагает достаточно сложную сделку, включающую финансовую доплату и обмен игроков, среди которых – Чими Авила и Седрик Бакамбу. В Севилье уверены, что возвращение Довбика в Ла Лигу позволит ему вновь обрести высокую форму и раскрыться на топ-уровне.

Таким образом, если переговоры между клубами завершатся успешно, украинский форвард может получить второй шанс проявить себя в одном из ведущих европейских чемпионатов. Это поможет ему не только вернуть уверенность на поле, но и повысить свою ценность на международной арене. В свою очередь, «Бетис» видит в этом трансфере возможность усилить атакующую линию и добиться лучших результатов в предстоящих турнирах.