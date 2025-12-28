Каррагер объяснил, что поможет «Ливерпулю» вернуться в топ-4 АПЛ, сославшись на методы Гвардиолы

Дата публикации: 28-12-2025 12:55

Бывший защитник Ливерпуля и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о том, какие шаги должны предпринять мерсисайдцы, чтобы по итогам сезона 2025-2026 попасть в четверку лучших команд английской Премьер-лиги. В качестве примера Каррагер напомнил о работе испанского специалиста Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити в прошлом сезоне и сравнил текущую ситуацию Ливерпуля с положением Сити год назад.

По словам Каррагера, в декабре 2025 года Ливерпуль оказался в очень похожем положении, в каком Манчестер Сити был в декабре 2024 года. Тогда главный тренер Сити Пеп Гвардиола решил проблемы своей команды, сделав ряд громких трансферов на сумму примерно в 180 миллионов фунтов. Клод в зимнее трансферное окно приобрёл сразу нескольких новых игроков: Абдукодира Хусанова, Витора Рейса, Омара Мармуша и Нико Гонсалеса. После этих обновлений Сити не только улучшил свои показатели, но и уверенно сохранил право выступать в Лиге чемпионов, что позволило им в следующем году претендовать на все главные трофеи.

Каррагер отметил, что кардинальное обновление состава действительно дало Манчестер Сити краткосрочный импульс, однако остаются вопросы, насколько эти покупки способны принести пользу в долгосрочной перспективе. Крупные расходы в январе были скорее вынужденной реакцией на сложную ситуацию и отклонением от привычной политики селекции. Немаловажно и то, что ни один из январских новичков существенно не повлиял на улучшение формы клуба в текущем розыгрыше чемпионата. Ливерпулю, считает Каррагер, стоит рассмотреть аналогичный подход, но важно, чтобы такие трансферы не выглядели поспешным решением или проявлением паники — команде, возможно, придётся рисковать ради достижения своих целей. Если Арне Слот, нынешний тренер Ливерпуля, до конца января не подпишет хотя бы еще одного нападающего и центрального защитника, попасть в топ-4 английской Премьер-лиги по итогам сезона будет крайне трудно.

На сегодняшний день Ливерпуль занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 32 очка после 18 проведённых матчей. Впереди команду ждут важные встречи, которые могут определить ее дальнейшую судьбу в этом сезоне. Для укрепления своих позиций и успешной борьбы за место в Лиге чемпионов, клубу, по мнению экспертов, следует взвешенно подойти к трансферам и усилить проблемные позиции, не теряя стратегического видения и не поддаваясь давлению текущих результатов.

Таким образом, история Манчестер Сити может стать для Ливерпуля ценным примером, но при этом важно проявить хладнокровие, чтобы все изменения были действительно полезными для прогресса команды не только в этом сезоне, но и в дальнейшем.