Английский гранд начал переговоры о трансфере Горецки из «Баварии»

Лондонский клуб "Тоттенхэм Хотспур" активно проявляет интерес к центральному полузащитнику мюнхенской "Баварии" Леону Горецке и рассчитывает осуществить его переход уже в январе. Об этом информирует Caught Offside, ссылаясь на собственные источники.

Сообщается, что агент 30-летнего футболиста уже начал переговоры с представителями английского клуба о возможном трансфере. При этом будущее Горецки в "Баварии" остаётся неопределённым: руководство немецкого гранда пока не приняло решения о продлении контракта с полузащитником, хотя его нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня следующего года. Уточняется, что идея пригласить Горецку принадлежит главному тренеру "Тоттенхэма" Томасу Франку, который видит в опытном хавбеке важное усиление для средней линии команды, особенно учитывая предстоящую вторую половину сезона, когда команде потребуется глубина состава.

На полузащитника также претендуют несколько других ведущих европейских клубов - в их числе часто упоминают "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Атлетико". Конкуренция за немецкого игрока обещает быть серьёзной, поскольку Горецка обладает большим опытом выступлений на высшем уровне и способен укрепить центр поля практически любой команды.

Леон Горецка защищает цвета "Баварии" с 2018 года и с тех пор стал одним из ключевых футболистов коллектива. За время своей карьеры в мюнхенском клубе он завоевал шесть чемпионских титулов в Бундеслиге, дважды выигрывал национальный кубок, а также триумфально выступил в Лиге чемпионов сезона 2019-2020. Кроме этого, в его активе – победа на клубном чемпионате мира в 2020 году и успех в составе сборной Германии на Кубке конфедераций 2017 года. В текущем сезоне Бундеслиги Горецка провёл 14 матчей, но пока не отличился результативными действиями. Несмотря на это, его стабильность и универсализм высоко ценятся тренерами и экспертами, что делает футболиста востребованным на трансферном рынке.