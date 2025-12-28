Фабрицио Романо рассказал подробности интереса «Манчестер Юнайтед» к Рубену Невешу

Дата публикации: 28-12-2025 13:04

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» пока не проявлял конкретного интереса к трансферу полузащитника Рубена Невеша из «Аль-Хиляля». Такой информацией поделился известный журналист Фабрицио Романо, уточнив текущую ситуацию вокруг игрока.

По словам Романо, никаких официальных предложений или переговоров касательно перехода Рубена Невеша не поступало. Также нет сведений об обсуждениях между клубами или о начале контактов по поводу трансфера. Журналист отметил, что, по его данным, «Манчестер Юнайтед» действительно связывался с агентами, которые представляют интересы португальского полузащитника, однако это было скорее ознакомительным шагом, а не началом полноценного процесса переговоров.

Таким образом, на данный момент не ведётся ни прямых, ни косвенных обсуждений между МЮ, самим футболистом или его нынешней командой «Аль-Хиляль». Переговорный процесс по-прежнему находится на нулевой стадии и не получил развития, - такие детали сообщил аккаунт UtdXclusive в соцсети X со ссылкой на слова Фабрицио Романо.

В этом сезоне Рубен Невеш уже провёл 16 матчей за «Аль-Хиляль» во всех турнирах. На его счету пять голов и одна результативная передача, что подтверждает его важность для клуба. Действующий контракт сключён до лета 2026 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет около 25 миллионов евро.