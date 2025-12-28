Витинья из ПСЖ признан лучшим полузащитником 2025 года по версии Globe Soccer Awards

Дата публикации: 28-12-2025 22:21

Полузащитник «ПСЖ» Витинья удостоен звания лучшего полузащитника 2025 года по итогам престижной премии Globe Soccer Award. В финальном отборе за главный трофей вместе с Витиньей боролись его одноклубник Жоау Невеш, а также звёзды европейских грандов: Джуд Беллингем из мадридского «Реала», Коул Палмер, представляющий лондонский «Челси», и Педри из «Барселоны». Главная футбольная премия года ценится за признание лучших из лучших в мировом футболе – победители выбираются посредством специального голосования, в котором принимают участие как эксперты, так и болельщики.

Globe Soccer Awards проводится ежегодно и позволяет отметиться не только футболистам, но также тренерам и функционерам, внесшим значительный вклад в развитие футбола. В минувшем сезоне Витинья вместе с «ПСЖ» добился блестящих успехов: команда под его началом выиграла Лигу чемпионов, уверенно завоевала чемпионство во Франции, стала обладателем Кубка страны и Суперкубка Франции. Кроме того, парижский клуб вышел в финал клубного чемпионата мира и впервые в своей истории сумел выиграть Суперкубок УЕФА. Сезон 2024/2025 стал для Витиньи по-настоящему насыщенным и успешным, а его вклад в успехи команды был по достоинству отмечен на международном уровне.