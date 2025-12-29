Фабрицио Романо раскрыл детали будущего Мастантуоно в мадридском «Реале»

Дата публикации: 29-12-2025 12:33

Полузащитник мадридского «Реала» Франко Мастантуоно останется в команде и не покинет клуб в зимнее трансферное окно, несмотря на слухи об аренде для получения больше игровой практики в оставшейся части сезона-2025/2026. Информацию об этом сообщил известный журналист и футбольный инсайдер Фабрицио Романо на своих страницах в социальных сетях, отметив, что никаких изменений в планах клуба не будет.

Согласно данным источника, главный тренер «Королевского клуба» Хаби Алонсо, а также руководство «сливочных» рассчитывают на Франко как на одного из ключевых игроков команды в текущем проекте. В мадридском клубе видят в нем серьёзный потенциал для развития и усиления центра поля.

Напомним, что ранее в прессе появлялись сообщения о возможной аренде Мастантуоно в другой европейский клуб с целью получения большего количества игрового времени и шанса попасть в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира. В частности, итальянский «Наполи» был готов предложить за талантливого полузащитника 50 миллионов евро для осуществления трансфера уже зимой.

Франко Мастантуоно перешёл в «Реал» летом 2025 года: за трансфер перспективного полузащитника испанский клуб заплатил аргентинскому «Ривер Плейт» 45 миллионов евро. На сегодняшний день в активе Мастантуоно уже 14 матчей за «Реал» во всех турнирах. На его счету пока один забитый мяч и одна результативная передача, что является хорошим началом для столь молодого футболиста. По оценке портала Transfermarkt, текущая стоимость аргентинца составляет 50 миллионов евро, и многие эксперты прогнозируют дальнейший рост его ценности.