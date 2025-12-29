Неожиданный Кристал Пэлас: рассказываем о команде, которая в этом сезоне может выиграть свой первый еврокубок

Дата публикации: 29-12-2025 21:01

1xBet рассказал о главном фаворите Лиги конференций.

Почему Кристал Пэлас оказался в этом турнире

Есть две причины.

Кристал Пэлас выиграл Кубок Англии. Хотя «Орлы» проводят 13-й подряд сезон в АПЛ, но никогда не квалифицировались в еврокубки через чемпионат, а их лучший результат – третье место в 1991 году еще в старом Первом дивизионе.

На первых трех этапах Кубка Пэлас везло с жеребьевкой: команда последовательно обыграла трех представителей низших дивизионов – Стокпорт (1:0), Донкастер (2:0) и Миллуолл (3:1). Но дальше клуб из Южного Лондона ожидали серьезные испытания. В 1/4 Кристал Пэлас разгромил на выезде Фулхэм (3:0), после чего играл на нейтральном поле «Уэмбли» против фаворитов.

И старый, и новый «Уэмбли» оказывались для «Орлов» нефартовыми – в 1990-м и в 2016 году команда проиграла оба финала FA Cup Ман Юнайтед. Но в этом году главная арена Англии стала счастливой для Пэлас. В полуфинале клуб разгромил Астон Виллу (3:0), а в решающем матче благодаря голу Эберечи Эзе и фантастическому перфомансу вратаря Дина Хендерсона одолел Ман Сити (1:0). Это был первый крупный трофей в клубной истории и путевка в Лигу Европы!

К сожалению, Пэлас лишился своего места во втором по значимости турнире в иерархии европейского клубного футбола. На следующий день после победы над Ливерпулем в Суперкубке Англии болельщики узнали, что клуб проиграл апелляцию в CAS и вместо группового этапа Лиги Европы отправляется в квалификацию Лиги конференций. Проблемой стало то, что совладелец Кристал Пэлас Джон Текстор является акционером Лиона, который тоже пробился в Лигу Европы. Текстор продал свою долю в лондонском клубе, но сделал это поздно. В Лиге Европы оставили Лион, а освободившееся место занял Ноттингем Форест.

Кристал Пэлас – фаворит Лиги конференций

В квалификации «Орлы» не без труда прошли норвежский Фредрикстад (1:0, 0:0), а в основном этапе занимают 18-е место с 6 очками. Лондонцы уверенно разобрались с киевским Динамо (2:0), АЗ Алкмар (3:1) и Шелбурном (3:0), но обидно уступили АЕК Ларнака (0:1) и Страсбуру (1:2).

У «Орлов» самый дорогой состав турнира: основной защитник сборной Англии Марк Гехи, надежный вратарь Дин Хендерсон, бомбардир Жан-Филипп Матета, неутомимый полузащитник Исмаила Сарр, вингер сборной Испании Ереми Пино и один из лучших правых латералей АПЛ Даниэль Муньос. К тому же у тренера Оливера Гласнера и до триумфа в Кубке Англии был успешный опыт в европейском турнире – в 2022 году австриец выиграл Лигу Европы с Айнтрахтом.

Игра Пэлас выглядит несколько прямолинейной, но команда успешно пережила уход Эзе (а годом ранее клуб продал Майкла Олисе) и славится надежной защитой – сейчас в АПЛ меньше пропускает только Арсенал.

Главные конкуренты из топ-лиг в Лиге конференций не очень впечатляют: амбициозному Страсбуру и Райо Вальекано не хватает европейского опыта (у Пэлас та же проблема), а Майнц и Фиорентина в своих чемпионатах борются за выживание.

Возможные преграды

Что может помешать Кристал Пэлас стать третьим победителем Лиги конференций из АПЛ после Вест Хэма и Челси? Во-первых, приоритет чемпионату, в котором команда сейчас занимает 5-е место. Во-вторых, нехватка сил - ведь «Орлы» проходят сезон обоймой из 14-15 футболистов. При этом Сарр скоро уедет на AFCON, также зимой не исключена продажа Гехи, который в конце сезона станет свободным агентом. Но в январе клуб и сам может выйти на трансферный рынок за покупками.

