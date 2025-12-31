Модрич: Не люблю выбирать между Месси и Роналду, но Криштиану мне ближе

Дата публикации: 31-12-2025 18:52

Хавбек клуба "Милан" Лука Модрич поделился своим мнением о традиционном и весьма популярном футбольном споре - кто лучше, Месси или Роналду. Также он рассказал о своих впечатлениях от бывшего одноклубника, нападающего Криштиану Роналду, который сейчас играет за "Аль-Наср".

- Месси или Криштиану Роналду?

- Честно говоря, мне не по душе этот вопрос. Оба этих футболиста стали символами целой футбольной эпохи и невероятно повлияли на развитие этого вида спорта. Но всё же Криштиану мне ближе - я выступал вместе с ним в "Реале", он был моим партнером на поле, и я с уверенностью могу сказать, что он не только выдающийся футболист, но и потрясающий человек. Многие этого не знают, однако у Криштиану огромное доброе сердце, он всегда готов помочь окружающим. При всём своём величии, он остаётся очень простым и приземлённым человеком, что вызывает особое уважение.

- А что скажешь о Месси?

- Я, к сожалению, не знаком с ним лично, но не сомневаюсь, что он отличный человек. Как футболист он поистине велик и всегда демонстрирует мастерство на поле, - приводит слова Модрича издание Corriere della Sera.

Таким образом, Лука Модрич подчеркнул, что старается избегать сравнений между двумя легендами футбола, ведь каждый из них по-своему уникален и достоин восхищения. Для самого хорвата более близким стал Роналду, с которым его связывают тёплые профессиональные и человеческие отношения.