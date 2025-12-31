Килиан Мбаппе из-за травмы не сыграет как минимум в четырех матчах за «Реал»

Дата публикации: 31-12-2025 18:56

У нападающего «Реала» Килиана Мбаппе диагностировали растяжение связок, такую информацию приводит издание L'Équipe после проведения МРТ-обследования. Согласно полученным результатам, серьёзных повреждений крестообразной связки не обнаружено, однако установлено наличие травмы наружных связок, которая потребует времени для восстановления. Медики предписали французскому форварду курс лечения и обязательный отдых, чтобы снизить риск осложнений и ускорить процесс восстановления.

Как утверждает источник, Мбаппе может выбыть из строя на несколько недель и, если прогноз окажется верным, он пропустит минимум четыре встречи. Французский нападающий не сможет принять участие в ближайших матчах «Реала» в Ла Лиге против «Бетиса» (4 января), в полуфинале Суперкубка Испании с «Атлетико» (8 января), а если мадридский клуб квалифицируется, то ещё и в финале турнира 11 января. Также Килиан не выйдет на поле против «Леванте» (17 января) и «Монако» в поединке Лиги чемпионов (20 января). Восстановление футболиста будет проходить под постоянным наблюдением медицинского штаба «Реала».

Напомним, что Мбаппе перешёл в «Реал» летом 2024 года и уже успел проявить себя как один из лидеров команды. На данный момент на его счету 73 забитых мяча и 10 результативных передач в 83 матчах за «Королевский клуб». Контракт игрока действителен вплоть до июня 2029 года. Пропуск такого количества важных встреч может повлиять на выступление «Реала» в различных турнирах и станет серьёзной потерей для команды и болельщиков.