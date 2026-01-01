Гвардиола прокомментировал поддержку со стороны руководства «Манчестер Сити»

Дата публикации: 01-01-2026 16:59

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о том, насколько важно для команды ощущать поддержку руководства в трудные моменты. В качестве примера он привёл прошлый сезон, когда результаты «горожан» были не слишком стабильными, а игра иногда вызывала вопросы, однако клуб продолжал верить в команду и оказывать всестороннюю помощь.

«Каждый раз, когда я вспоминаю события прошлого сезона, я испытываю гордость за то, каких высот мы достигли в рамках клуба. Мне приятно, что мы смогли достойно пройти через все трудности. Руководство клуба всегда было с нами, поддерживало и мотивировало идти вперёд, подбадривало простыми, но сильными словами - Вперёд, вперёд, вперёд! Такая атмосфера поддержки возможна только в таком уникальном клубе, как наш», - приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

Стоит напомнить, что по итогам прошлого сезона «Манчестер Сити» финишировал на третьей позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. Тем не менее, команда продолжает оставаться одной из самых стабильных и успешных в английском футболе благодаря единству на всех уровнях клуба и грамотному руководству.