«Манчестер Юнайтед» вынужден отказаться от приоритетного трансфера

Дата публикации: 02-01-2026 23:35

Полузащитник «Брайтона» Карлос Балеба не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в ближайшее зимнее трансферное окно.

«Красные дьяволы» рассматривали возможность приобретения 21-летнего игрока уже в январе, но переговоры с «Брайтоном» не увенчались успехом. По данным журналиста Лиэлла Томаса, клуб с Южного побережья Англии категорически отказывается продавать хавбека в течение текущего сезона. Таким образом, трансфер будет отложен как минимум до лета. На данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость камерунского футболиста в 60 миллионов евро.

В «Манчестер Юнайтед» планируют укрепить полузащиту минимум двумя новыми игроками в 2026 году. Кроме Балебы, в список потенциальных приобретений входят молодые таланты: 18-летний Айюб Буадди из французского клуба «Лилль» и 19-летний Христос Музакитис, выступающий за греческий «Олимпиакос». Руководство «МЮ» надеется, что данные молодые полузащитники помогут команде усилить центральную линию и поднять уровень игры в будущем сезоне.