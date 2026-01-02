00:32 ()
Свернуть список

«Манчестер Юнайтед» вынужден отказаться от приоритетного трансфера

Дата публикации: 02-01-2026 23:35

 

Полузащитник «Брайтона» Карлос Балеба не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в ближайшее зимнее трансферное окно.

«Красные дьяволы» рассматривали возможность приобретения 21-летнего игрока уже в январе, но переговоры с «Брайтоном» не увенчались успехом. По данным журналиста Лиэлла Томаса, клуб с Южного побережья Англии категорически отказывается продавать хавбека в течение текущего сезона. Таким образом, трансфер будет отложен как минимум до лета. На данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость камерунского футболиста в 60 миллионов евро.

В «Манчестер Юнайтед» планируют укрепить полузащиту минимум двумя новыми игроками в 2026 году. Кроме Балебы, в список потенциальных приобретений входят молодые таланты: 18-летний Айюб Буадди из французского клуба «Лилль» и 19-летний Христос Музакитис, выступающий за греческий «Олимпиакос». Руководство «МЮ» надеется, что данные молодые полузащитники помогут команде усилить центральную линию и поднять уровень игры в будущем сезоне.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close