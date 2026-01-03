Украинский тренер, признанный лучшим в 2017 году, стал главным наставником клуба из Узбекистана

Дата публикации: 03-01-2026 14:15

Роман Санжар, ранее выступавший в роли главного тренера львовских «Карпат» и донецкого «Олимпика», продолжит свою тренерскую карьеру в чемпионате Узбекистана. Об этом сообщил журналист Абдулазиз Искандаров.

По сведениям источника, 46-летний украинский специалист возглавил молодежный состав «Нефтчи» из Ферганы и уже приступил к исполнению своих профессиональных обязанностей:

«В команде «Нефтчи» U-21 начал работу украинский тренер – Роман Санжар. Данный специалист известен своей деятельностью в донецком «Олимпике» и был признан лучшим тренером украинской Премьер-лиги в 2017 году».

В ходе своей тренерской карьеры Санжар руководил «Олимпиком» в период 2013–2018 годов, а также в 2021-м, а также возглавлял «Карпаты» в сезоне 2019/20. Он добился значительных успехов, включая победу в Первой лиге Украины и выход в полуфинал Кубка Украины в сезоне 2014/15.

Важно отметить, что первая команда «Нефтчи» сумела занять первое место в сезоне чемпионата Узбекистана 2025 года, обогнав ближайшего конкурента на четыре очка. Это достижение вселяет оптимизм в перспективы молодежного состава под руководством Санжара.

Новое назначение Романа Санжара демонстрирует растущий интерес к украинским специалистам на международной арене и их востребованность в региональных футбольных лигах, таких как Узбекистан. С его опытом и профессионализмом у молодежной команды «Нефтчи» есть все шансы на дальнейшее развитие и успехи в национальных соревнованиях.