Кампль покинул "Лейпциг" из-за семейных причин

Дата публикации: 04-01-2026 00:46

Полузащитник Кевин Кампль и футбольный клуб "Лейпциг" достигли соглашения о досрочном расторжении контрактных отношений, сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальное заявление клуба.

Кампль покинул команду по личным семейным причинам, которые требуют его полного внимания. Игрок выразил благодарность клубу и болельщикам за поддержку на протяжении всего времени выступлений.

"Всю свою карьеру в "Лейпциге" я старался выкладываться на полную ради команды, фанатов и коллег по полю. Я искренне желаю клубу дальнейших успехов и уверен, что впереди у "РБ Лейпцига" большое и светлое будущее", — отметил футболист.

Он добавил, что сейчас собирается сосредоточить все силы на своей семье. При этом Кампль не исключает возможность возвращения к профессиональной игре в будущем, хотя на данный момент это кажется маловероятным. "Для меня важнее всего проводить время с теми, кто мне дорог", — подчеркнул полузащитник.

За время выступлений в составе "Лейпцига" с 2017 года 35-летний Кевин Кампль принял участие в 283 матчах. За эти годы он стал двукратным обладателем Кубка Германии и выиграл Суперкубок страны.

Его вклад в успехи клуба и опыт играли значительную роль в достижении лучших результатов команды в национальных и международных соревнованиях. "Лейпциг" благодарит Кампля за профессионализм и преданность и желает ему всего наилучшего в дальнейшем.