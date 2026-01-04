Лацио – Наполи. Прогноз на матч 18-го тура чемпионата Италии

Дата публикации: 04-01-2026 14:21

4 января состоится очередной матч итальянской Серии А, в котором встретятся Лацио и Наполи. Поединок начнётся в 13:30 по киевскому времени.

Лацио

Столичный клуб не демонстрирует ожидаемых результатов в текущем сезоне и располагается лишь на восьмой строчке турнирной таблицы. Их отставание от зоны Лиги чемпионов составляет целых девять очков, что заметно осложняет задачу возвращения в число лидеров. В предыдущем туре Лацио сыграл вничью на выезде с Удинезе – 1:1. Стоит отметить, что соперник сумел сравнять счёт только в компенсированное время при довольно равной игре, однако у гостей также не было особо заметных шансов на победу.

Форма «бело-небесных» вызывает определённые сомнения: команда выиграла лишь один из последних пяти матчей в Серии А, что свидетельствует о недостаточной стабильности. Кроме того, главный тренер Маурицио Сарри недавно перенёс операцию на сердце, что, несомненно, может сказаться на настрое и работе команды, хотя он намерен как можно скорее вернуться к тренерской деятельности. Состав клуба также пострадал: не смогут принять участие Диа и Деле-Баширу, задействованные в сборных, а также травмированы Жиго и Ровелла.

Наполи

Подопечные Антонио Конте занимают в чемпионате третью позицию, отставая от лидера всего на 4 очка, при этом у команды есть ещё одна игра в запасе. До второго места, занимаемого Интером, Наполи отстаёт лишь на два балла, причём у этих соперников сыграно равное количество матчей. В последнем туре неаполитанцы добились уверенной победы над Кремонезе со счётом 2:0, а дубль забил датский нападающий Расмус Хойлунн.

Клуб из Неаполя порадовал своих болельщиков и трофеями – в конце прошлого года команда выиграла Итальянский Суперкубок, в финале обыграв Болонью со счётом 2:0. В роли действующего чемпиона Серии А Наполи будет стремиться защитить свой титул, однако сезон складывается не без трудностей, особенно в Лиге чемпионов, где клуб находится на последней позиции в группе по итогам первых туров. Итог последних матчей в этом турнире станет важным фактором для дальнейших перспектив. В предстоящей встрече Антонио Конте не сможет рассчитывать на таких игроков, как Ангисса, Де Брюйне, Гилмор, Лукаку и Мерет. Под вопросом участие Бейкема и Оливера.

История личных встреч

Команды встречаются достаточно регулярно, и в последние шесть матчей Наполи не удавалось одержать верх над Лацио. В минувшем сезоне римляне победили неаполитанцев на их поле со счётом 1:0, а также сыграли вничью 2:2 на выезде. Кроме того, в рамках Кубка Италии в домашнем матче Лацио уверенно обыграл Наполи 3:1, демонстрируя уверенное преимущество.

Прогноз на матч

В этом противостоянии небольшим фаворитом считаются гости из Неаполя, и данное мнение кажется обоснованным, учитывая более убедительную игру Наполи в сезоне. Матч обещает быть крайне интересным и принципиальным: Сарри станет противостоять своей бывшей команде, что может добавить дополнительной мотивации для обеих сторон. Предполагается, что гости будут иметь некоторое преимущество в игре, поэтому лучшим вариантом для ставки является успех Наполи с форой 0 по коэффициенту 1,64.

В целом, встреча обещает стать увлекательным событием для поклонников итальянского футбола, ведь обе команды обладают качественным подбором игроков и высоким уровнем мастерства. Несмотря на текущие трудности Лацио, нельзя исключать напряжённую борьбу и неожиданные повороты в матче если будут учтены все нюансы предстоящей игры.