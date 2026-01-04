«Севилья» с крупным счетом уступила аутсайдеру Ла Лиги «Леванте»

Дата публикации: 04-01-2026 18:17

Матч 18-го тура испанской Ла Лиги между командами Севилья и Леванте завершился разгромной победой гостей. Игра прошла на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье. Главным арбитром поединка выступил Иосу Апестегия. Встреча завершилась уверенной победой Леванте со счетом 3:0.

Счет в матче открыл форвард Леванте Икер Лосада, который отличился в добавленное ко времени первого тайма - на 45+2-й минуте. После перерыва, на 77-й минуте, полузащитник гостей Карлос Эспи удвоил преимущество своей команды. В концовке встречи у хозяев возник шанс сократить отставание, но на 90+2-й минуте форвард Севильи Исаак Ромеро не сумел реализовать пенальти, отправив мяч мимо ворот. Уже в дополнительное время, на 90+4-й минуте, хавбек гостей Карлос Альварес поставил окончательную точку, забив третий гол Леванте и доведя счет до крупного.

После этой победы Леванте смог набрать 13 очков и поднялся с последнего места на 19-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. Севилья, имея в активе 20 баллов, располагается на 11-м месте. Лидирует в таблице Барселона, которая уверенно занимает первую позицию с 49 очками. Турнирная борьба продолжается, и впереди команды ждут новые встречи и важные матчи.