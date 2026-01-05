Илья Забарный получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» в поединке с «Парижем» по версии Sofascore

Дата публикации: 05-01-2026 11:20

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный получил самую низкую оценку среди футболистов своей команды по итогам прошедшего матча с «Парижем» в рамках французской Лиги 1, сообщает портал Sofascore.

Украинский игрок был оценён лишь в 5,9 балла - этот результат оказался худшим не только среди всей команды ПСЖ, но и стал вторым с конца в общем рейтинге всех футболистов, вышедших на поле в этом поединке. Единственным, кто получил более низкую отметку - стал голкипер «Парижа» Кевин Трапп, его показатели составили 5,8 баллов.

Стоит напомнить, что по ходу встречи «Пари Сен-Жермен» одержал победу с минимальным разрывом - итоговый счет составил 2:1 в пользу парижан. Однако Забарный отметился негативным эпизодом - уже в начале второго тайма он сфолил в собственной штрафной, из-за чего был назначен пенальти в ворота ПСЖ. В итоге 11-метровый успешно реализовал игрок «Парижа» Виллем Жеббель. Этот момент и повлиял на низкую оценку защитника согласно версии информационного портала.

Для Забарного этот матч стал одним из самых сложных в текущем сезоне и, по мнению экспертов, ему потребуется приложить усилия, чтобы вернуть доверие тренерского штаба и болельщиков.