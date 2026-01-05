Полгода с Алонсо: как изменился Реал

Дата публикации: 05-01-2026 23:30

Рискованный эксперимент

Флорентино Перес очень хотел видеть Хаби Алонсо тренером Реала. Однако был один фактор, который вызывал сомнения. Реал чаще всех выигрывал Лигу чемпионов, и при этом никогда не был клубом, который устраивал тактические революции. На протяжении многих десятилетий едва ли не главным скиллом для любого тренера Мадрида является умение держать под контролем традиционно звездную раздевалку.

Последним классическим тактиком во главе «Сливочных» был Рафаэль Бенитес в сезоне 2015/2016: его уволили уже в январе 2016 года из-за плохих результатов, во многом обусловленных плохой коммуникацией с игроками. Но Перес снова решил довериться испанскому специалисту, который считается тактическим гиком и при этом видит в футболистах, скорее, роботов, чем личностей. Старт работы 44-летнего тренера на «Сантьяго Бернабеу» ожидаемо получился неоднозначным.

Результаты и тактика

Первой проверкой для Алонсо стал главный турнир лета в США, на котором Реал дошел до полуфинала - достойный результат, если бы не сокрушительное поражение от Пари Сен-Жермен (0:4). В сезоне 2025/2026 «Сливочные» борются за титул чемпиона Ла Лиги и имеют отличные шансы финишировать в топ-8 основного этапа Лиги чемпионов, что команде не удалось год назад.

Результаты не идеальные, но еще больше вопросов вызывает игра Реала против топ-соперников. По-настоящему удачным был только один перфоманс - победа над обескровленной травмами Барселоной. На другой чаше весов разгром от ПСЖ, 2:5 от Атлетико и безнадежное по содержанию матча поражение от Ливерпуля. Причиной этих неудач считались плохие тренерские решения.

Алонсо использует прекрасно знакомую этому составу Реала формацию 4-3-3 (с вариацией 4-2-3-1), а отходы к 3-4-2-1, как в Байере, были единичными. Также тренер требует от лидеров атаки много работать без мяча, вступать в отбор сразу после потери и не избегать участия в прессинге, что было проблемой в последний сезон Карло Анчелотти. Удается не все и не всегда, а многие вообще склонны считать, что игровые проблемы Реала маскирует Килиан Мбаппе, забивший 28 голов в 23 матчах.

Не потерял ли Алонсо контроль над раздевалкой?

Это ключевой вопрос, учитывая философию Реала - тактика здесь значит гораздо меньше, чем талант футболистов.

В последнее время Винисиус - это ходячий скандал. Раньше бразилец устраивал пикировки с соперниками и болельщиками, но сейчас он идет даже на публичные конфликты с Алонсо - чего только стоит крик о желании уйти из команды после замены в Эль-Класико.

Анчелотти приучил футболистов к свободе на поле, тогда как строгие тактические установки Алонсо нравятся далеко не всем. Также многие игроки недовольны ротацией. «Алонсо думает, что он - Гвардиола, но пока он только Хаби», - приводится цитата человека из ближайшего окружения неназванного футболиста Реала.

Сможет ли Алонсо решить проблему с коммуникацией? Это сложный вопрос. Но одно можно сказать точно: благодаря доверию Флорентино Переса новый тренер точно продержится дольше Бенитеса.

