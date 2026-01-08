Рома приобретает форварда, после чего Довбик покинет команду.

Дата публикации: 08-01-2026 17:37

Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, футбольный клуб Рома практически достиг соглашения о подписании нападающего Атлетико Джакомо Распадори. Теперь осталось лишь утвердить условия индивидуального контракта с игроком.

Между Ромой и Атлетико уже установлен предварительный договор об аренде Распадори на сумму 1,5 миллиона евро, с опцией последующего выкупа игрока за сумму в диапазоне от 20 до 23 миллионов евро по окончании сезона.

Напомним, что Распадори пришёл в мадридский клуб минувшим летом из команды Наполи, однако не сумел закрепиться в основном составе Атлетико, забив всего два гола в 15 проведённых матчах.

Ранее ходили слухи о том, что Рома планирует расстаться с украинским форвардом Артемом Довбиком, который не вписывается в тактические планы нового главного тренера Джанпьеро Гасперини. В то же время в римском клубе решили сначала оформить трансфер Распадори, прежде чем приступать к решению вопроса с Довбиком.

Стоит отметить, что этот переход может существенно усилить атакующую линию Ромы, которая нуждается в свежих силах и перспективных игроках, способных повысить результативность команды в предстоящем сезоне.