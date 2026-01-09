«Барселона» намерена выкупить контракт Рашфорда у «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 09-01-2026 23:01

«Барселона» проявляет серьёзный интерес к выкупу контракта нападающего Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» после завершения текущего сезона. По информации издания Mundo Deportivo, арендное соглашение между клубами уже включает пункт о возможном полном переходе игрока в каталонский клуб.

Несмотря на то, что выступления Рэшфорда бывают нестабильными, спортивное руководство «Барселоны» не сомневается в его классе и профессионализме. Функционеры считают его важным элементом нынешнего состава, отмечая универсальность футболиста. Рэшфорд может одинаково эффективно играть как на обеих флангах, так и в центре атаки. Кроме того, в клубе особо ценят его умение исполнять стандарты, а также высокую результативность в ключевых матчах.

Руководство «Барселоны» рассматривает укрепление линии нападения, в частности поиск сильного центрального форварда, как главную задачу на летнее трансферное окно. Переговоры по поводу выкупа Рэшфорда ведутся уже сейчас и каталонцы рассчитывают завершить сделку в кратчайшие сроки.

С июля 2025 года Маркус Рэшфорд защищает цвета «Барселоны» на правах аренды. В 25 сыгранных матчах за сине-гранатовых на его счету уже семь голов и одиннадцать результативных передач, что укрепляет его позиции как одного из ведущих игроков команды.