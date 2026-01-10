Червиченко объяснил, почему Жерсон может покинуть «Зенит»

Дата публикации: 10-01-2026 14:00

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался по поводу ситуации с полузащитником "Зенита" Жерсоном.

"Зенит" приобрёл Жерсона за значительную сумму, а затем реализовал его за сопоставимые деньги. Иногда бывает так, что футболисту просто не удаётся освоиться в новой стране - возможно, ему не подошёл климат или условия жизни. Может быть, жене игрока не понравилось в России, ведь такие нюансы нередко имеют большое влияние на настроение и адаптацию легионеров. Важно, что клубу удалось вернуть вложенные средства, и сам Жерсон не создавал в раздевалке негативной атмосферы из-за отсутствия желания играть - такое среди бразильцев, к сожалению, бывает. Футбол всегда связан со множеством сложных ситуаций, а там, где вращаются большие деньги, случаются неожиданные схемы и запутанные истории", - отметил Червиченко в интервью корреспонденту "Чемпионата" Егору Кабаку.

Напомним, что ранее стало известно о достижении договорённости между "Крузейро" и "Зенитом" по трансферу Жерсона. Он присоединился к российскому клубу в прошлое летнее трансферное окно и за это время провёл 15 матчей во всех соревнованиях, отметившись двумя голами. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Жерсона составляет 18 миллионов евро.