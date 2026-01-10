Защитник «Тоттенхэма» может пополнить состав «Барселоны»

Дата публикации: 10-01-2026 14:05

Каталонская Барселона проявляет серьезный интерес к центральному защитнику лондонского Тоттенхэма Микки ван де Вену, добавив его в свой трансферный шорт-лист, о чем сообщает испанский портал Sport.es.

По данным источника, сам игрок желает сменить клубную прописку уже предстоящим летом. Руководство Тоттенхэма также не против расстаться с нидерландским защитником, однако предпочло бы не продавать его конкурентам по английской Премьер-лиге, а найти вариант вне Англии.

Микки ван де Вен присоединился к Тоттенхэму летом 2023 года и за короткое время стал ключевым игроком защиты команды. В текущем сезоне на счету 24-летнего футболиста 27 матчей во всех турнирах, где он проявил себя результативно - забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу, что весьма впечатляет для игрока обороны.

Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до лета 2029 года, что может осложнить для Барселоны проведение сделки. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость ван де Вена оценивается в 65 миллионов евро. Переговоры между сторонами могут начаться в ближайшие месяцы, и каталонцы внимательно следят за ситуацией вокруг футболиста, ожидая возможности усилить свою линию обороны опытным и перспективным защитником.