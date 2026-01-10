"Арсенал" планирует предложить новые контракты пятерым игрокам команды

Дата публикации: 10-01-2026 22:35

Лондонский "Арсенал" собирается продлить контракты сразу с пятью своими ключевыми футболистами. По информации издания The Times, "канониры" находятся на финальной стадии переговоров о новом трудовом соглашении с защитником Юрриеном Тимбером. Помимо этого, в ближайшее время руководство клуба также имеет планы начать переговоры о продлении с вратарём Давидом Райей, полузащитниками Микелем Мерино и Мартином Эдегором, а также с нападающим Каем Хаверцем.

Отмечается, что у всех этих игроков действующие контракты с "Арсеналом" рассчитаны до лета 2028 года. Однако лондонский клуб стремится заранее обезопасить себя и сохранить своих лидеров на более долгий срок. Отдельно источник добавляет, что срок действующего контракта с опорным полузащитником Декланом Райсом также истекает в 2028 году, однако в его трудовом договоре имеется пункт, который позволяет продлить соглашение ещё на один сезон - до конца кампании 2028/2029. Это говорит о долгосрочных планах "Арсенала" удерживать свой костяк и строить амбициозные проекты под руководством действующего тренерского штаба.