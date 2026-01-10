«Фенербахче» завоевал Суперкубок Турции, победив «Галатасарай» в финальном матче

Дата публикации: 10-01-2026 22:39

В Турции состоялся финальный матч Суперкубка страны, в котором встретились две ведущие команды Стамбула - "Галатасарай" и "Фенербахче". Игра прошла на знаменитом стадионе "Ататюрк Олимпьят" в Стамбуле и вызвала огромный интерес среди болельщиков обеих команд. Противостояние завершилось уверенной победой "Фенербахче" - команда одолела соперников со счетом 2:0 и заслуженно подняла над головой почетный трофей.

Открыл счет в поединке полузащитник Маттео Гендузи, сумевший отличиться на 28-й минуте встречи - его точный удар вывел "Фенербахче" вперед. В начале второго тайма защитник Джейден Остерволде удвоил преимущество своей команды, забив второй гол на 48-й минуте. До финального свистка результат так и не изменился - ни одной из команд больше не удалось организовать голевых моментов.

Для "Фенербахче" этот триумф стал уже десятым в истории клуба завоеванием Суперкубка Турции. В последний раз команде удавалось стать обладателем трофея в 2014 году. В свою очередь, "Галатасарай" проиграл в финале турнира второй год подряд и не смог взять реванш за прошлое поражение.