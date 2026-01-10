«Рома» одержала победу над «Сассуоло» в матче 20-го тура Серии А

Дата публикации: 10-01-2026 22:41

Завершился поединок 20-го тура итальянской Серии А сезона 2025-2026, в котором встречались Рома и Сассуоло. Матч проходил на знаменитом стадионе Олимпико в Риме - здесь столичная команда принимала соперников в борьбе за верхние строчки турнирной таблицы. Главным арбитром встречи выступал Маттео Марченаро. В напряжённой борьбе победу праздновала римская команда, сумев одержать верх над оппонентами со счётом 2:0.

Счёт в поединке открыли только во втором тайме - на 77-й минуте полузащитник хозяев Ману Коне отправил мяч в ворота Сассуоло, подарив болельщикам Ромы надежду на успех. Спустя всего две минуты нападающий Матиас Соуле закрепил преимущество столичной команды, увеличив разрыв и сняв все вопросы о победителе встречи.

Благодаря этой уверенной победе Рома добавила в свою копилку три очка и теперь имеет 39 баллов после двадцати сыгранных матчей, что позволило клубу подняться на третью строчку в турнирной таблице Серии А. Лидирует в чемпионате миланский Интер, у которого 42 очка и ещё два матча в запасе. Сассуоло, набрав 23 очка, занимает 12 место.

В следующем туре римляне встретятся с Торино 18 января, а команда Сассуоло за день до этого проведёт поединок против Наполи.